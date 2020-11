[클릭 e종목]"팬오션, 현 주가 저점 확인...내년 벌크선 시장 개선도 기대"

[아시아경제 박지환 기자] 하이투자증권은 4일 팬오션 팬오션 028670 | 코스피 증권정보 현재가 3,620 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,590 2020.11.04 08:04 장시작전(20분지연) 관련기사 팬오션, 3분기 영업이익 629억… 전년比 0.8%↓싱가포르 국영 조선소! 한국기업 합병 검토 중 가장 유력한 곳은??팬오션, 해운 테마 상승세에 5.12% ↑ close 에 대해 현 주가는 바닥 수준이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 5100원을 제시했다. 다만 매출의 약 80%를 차지하는 드라이벌크 운임의 계절성을 고려할 때 장기적인 관점의 접근을 추천했다.

하준영 하이투자증권 연구원은 "팬오션의 3분기 실적은 매출 6344억원, 영업이익 629억원으로 전년 대비 각각 7.0%, 0.8%로 하락했다"며 "매출이 전년 대비 감소한 것은 유가가 하락하면서 벌크선 운임이 대폭 하락했기 때문"이라고 분석했다. 영업이익은 2분기 보다 감소했는데 급등했던 컨테이너선과 탱커선의 운임이 3분기에 정상화됐기 때문이란 설명이다. 컨테이너선사업부문과 탱커선사업부문 역시 운임이 정상화되면서 4분기에도 3분기와 유사한 실적을 낼 것으로 전망했다.

내년부터는 벌크선 시장 수급이 개선될 것이란 전망이다. Clarkson에 따르면 내년도 벌크선 수요는 52억7806만dwt로 전년대비 4.1% 증가하는 반면 공급(선복량)은 9억2052만dwt로 1.4% 증가에 그칠 것으로 내다봤다.

중국 경기가 코로나19 사태에서 벗어나 빠르게 회복되는 점도 긍정적이다. 하준영 연구원은 "중국은 코로나19로 인한 경제 위축에서 벗어나 지난 3분기 경제가 4.9% 성장했다"며 "내년에도 중국은 GDP가 8.0%, 고정자산 투자도 작년보다 6.9% 증가할 것으로 예상된다"고 말했다.

그는 "주가는 지금이 바닥 수준이라는 판단이지만 매출의 약 80%를 차지하는 드라이벌크 운임의 계절성을 고려할 때 장기적인 관점에서 접근하는 전략을 추천한다"고 덧붙였다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr