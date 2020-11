"여성골퍼들의 성공적인 퍼팅을 위한 스페셜 에디션."

캘러웨이골프 오디세이 스트로크 랩 우먼스 퍼터(사진)다. 슈퍼스트로크 슬림 그립을 장착한 것부터 독특하다. 길이 또한 여성들에게 딱 맞는 32~33인치로 제작했다. 실버 컬러에 팬톤이 선정한 클래식 블루를 입혀 선명한 색상 대비를 이룬다. 헤드 피니시가 정렬을 쉽게 도와주고, 시각적인 아름다움을 더한다. 마이크로힌지 인서트 기술은 소프트한 터치감을 극대화시킨다.

즉각적인 볼 구름으로 인한 최상의 스피드와 컨트롤, 직진성이 탁월하다. 헤드 디자인은 1번, 7번, 투볼 등 총 3가지다. 그라파이트와 스틸을 결합한 혁신적인 멀티 소재 샤프트는 기존 제품 보다 40g 가벼운 75g에 불과하다. 가벼워진 무게는 헤드와 그립에 재배치해 완벽한 밸런스를 도모한다. 모든 구매 고객에게 얼라이먼트 볼 마커를 준다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.