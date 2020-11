'美 대선' 재외국민 보호 대책 점검…13개 美지역 사건사고 담당 영사회의

[아시아경제 임철영 기자] 미국 지역 사건사고 담당 영사회의가 강형식 외교부 해외안전관리기획관 주재로 3일 외교부-재외공관 간 영상회의 방식으로 개최됐다고 외교부가 밝혔다.

이번 회의에는 13개 미국 지역 공관 사건사고 담당 영사들이 참석해 미국 대선과 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황 관련 현지 공관의 재외국민 보호 대책을 점검하고 향후 대응 방안 등에 관해 종합적으로 논의했다.

미국 지역 우리 공관들은 공관 홈페이지 및 소셜네트워크서비스(SNS) 등을 통한 신변안전 유의 공지사항 게시, 교민사회 비상연락망 및 현지 경찰 등 유관기관과 긴밀한 연락체계 구축, 관할 지역 치안 동향 모니터링 지속 등 대비 중이다.

외교부 당국자는 "이번 회의는 미국 지역 사건사고 및 재외국민 보호 관련 각 공관별 경험과 노하우를 공유하는 한편 사건사고 발생에 대비해 우리 국민 보호조치 계획 등을 협의할 수 있는 계기가 됐다"고 설명했다.

