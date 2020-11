[아시아경제 서소정 기자] 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 699,000 전일대비 1,000 등락률 +0.14% 거래량 96,539 전일가 698,000 2020.11.03 15:30 장마감 관련기사 제약·바이오사 3분기 호실적…기술수출·코로나 덕봤다 삼성바이오로직스, 최근 5일 개인 8만 6457주 순매도... 주가 69만 3000원(+1.61%)삼성바이오로직스, 中바이오벤처와 위탁개발계약 close 는 미국 제약사와 183억원 규모의 의약품 위탁생산계약을 체결했다고 3일 공시했다.

이번 계약은 지난해 매출액의 2.61%에 해당하는 규모로, 계약기간은 2030년 12월 31일까지다.

회사 측은 “이번 계약은 지난 3월 31일에 체결된 '바이오의약품 생산 의향서'에 대한 본계약 체결”이라며 “고객사의 제품 개발 성공 시 확정 계약금액은 2122만1800달러로 증가할 예정이며, 향후 고객사 수요 증가 시 협의 후 확정 계약금액이 추가로 증가할 수 있다”고 말했다. 이어 "계약 상대는 경영상 비밀유지 사유로 2023년 12월 31일 이후 공개될 예정"이라고 덧붙였다.

