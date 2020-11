인제대, 4단계 BK21 사업에 3개 교육연구단 최종 선정

7년간 93억원 지원 결정 및 대학원 석·박사급 연구 인력 양성 강화

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 인제대학교는 최근 3단계 BK21 사업 후속으로 지난달부터 7년간 진행되는 4단계 BK21 사업에 3개 교육연구단이 최종 선정됐다고 3일 밝혔다.

이번에 최종 선정된 인제대 교육연구단은 ▲헬스케어 4C Design 교육연구단 ▲NANO 4.0 융합 소재부품 지역혁신 인재양성 교육연구단 ▲디지털 항노화 융합연구단이다.

지난 3단계 사업에서 3개의 사업단이 선정된 인제대는 4단계 사업에서도 3개의 교육연구단이 최종 선정돼 우수한 교육과 연구 역량을 입증했다.

4단계 BK21 사업에 선정된 교육연구단은 7년간 93억 원으로 연간 약 13억 원을 정부와 지자체로부터 지원받아 석·박사급 연구 인력을 양성한다.

이를 위해 학업과 연구에 전념할 수 있도록 대학원 재학생에게 매월 연구장학금이 지급하고 연구교수 등 신진연구인력 인건비 등도 지원한다.

선정된 교육연구단의 대학원생은 석사 월 70만 원, 박사 월 130만 원, 신진연구자 월 300만 원을 지원받는다.

인제대 송한정 산학협력단장은 “이번 성과에 만족하지 않고 아쉽게 선정되지 못한 교육연구단에 대한 원인을 분석할 것”이라며 “기존 선정된 교육연구단과 지속적인 성과공유를 통해 더 좋은 교육과 우수한 연구 역량을 갖출 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr