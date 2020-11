망사마스크 금지 안내문에 등장한 조국·정경심·김미애…대체 왜?

조국 전 장관, 페이스북에 "초상권 침해…사실확인 부탁"

누리꾼 "병원이 사진 정치적 이용, 명예훼손" VS "초상권 침해 주장은 과도"

병원 "직원이 사진 검색하다 무심코 사용…단순 실수"

[아시아경제 김봉주 기자] 부산의 한 병원에서 망사마스크 착용을 자제해 달라며 정치인 사진을 이용한 것을 두고 갑론을박이 벌어졌다.

3일 해당 병원에 붙은 안내문 사진이 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 빠르게 확산됐다.

안내문에는 '침 튀는 망사마스크 착용을 자제해 주세요'란 문구와 함께 모자이크된 국민의 힘 김미애 의원, 조국 전 장관과 부인 정경심 교수 사진이 사용됐다.

이에 팔로워 5만8천명을 보유한 '부산공감' 페이스북 페이지는 "저 사진에는 국민의힘 의원 있다. 저런 식으로 사람을 모욕하면 안 된다. 아무리 정치인들이라고 해도 이런 명예훼손은 해선 안 된다"는 글과 함께 해당 안내문을 공유했다.

당사자인 조국 전 장관도 자신의 페이스북에 글을 올리며 열을 올렸다.

조 전 장관은 해당 안내문과 병원 이름이 함께 적힌 글을 공유하며 "초상권 침해가 분명하네요. 부산 페친분들 사실 확인 부탁드립니다"고 밝혔다.

일각에서는 해당 병원이 사진을 정치적으로 이용해 명예를 훼손했다며 병원 이름을 공개하고 법적대응해야 한다는 주장도 제기됐다.

실제 해당 병원에는 이와 관련한 항의 전화가 많이 걸려온 것으로 알려졌다.

반면 일부는 이미 알려진 공인이고 상업적 목적도 아닌데 초상권 침해는 과도한 주장이라는 의견을 보였다.

해당 안내문은 부산 한 안과의원 선별진료소 앞에 붙어 있다가 논란이 일자 제거됐다.

병원 측은 "코로나19 확산 우려가 큰 병원 특성도 있고 어르신도 많이 찾는 곳이라 올바른 마스크 착용이 필수인데 망사용 마스크를 착용한 분들이 너무 많아 안내문을 부착하게 됐다"면서도 "해당 사진을 사용한 것은 단순 직원 실수"라고 전했다.

그러면서 "젊은 직원이 인터넷으로 검색한 사진 속 인물이 누구인지도 모르고 이용했는데 이렇게 논란이 될 줄 몰랐다"며 "어떠한 의도가 있었던 것은 아닌데 병원 이름이 공개되고 항의 전화가 와서 안타깝다"고 했다.

한편 병원 측이 사용한 사진은 일부 언론이 정치권 망사마스크 논란 당시 사용한 사진이다.

앞서 김 의원은 과거 질병관리청을 방문했을 때 망사마스크를 착용해 민주당 지지자들의 비판을 받았다. 이후 국민의힘(당시 통합당) 지지자들은 재판에 출석하며 망사마스크를 쓴 조 전 장관과 정 교수 사진을 올린 바 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr