비즈니스온, 데이터애널리틱스 업체 플랜잇과 MOU 체결

[아시아경제 이민지 기자] 비즈니스온 비즈니스온 138580 | 코스닥 증권정보 현재가 15,700 전일대비 350 등락률 -2.18% 거래량 155,755 전일가 16,050 2020.11.03 15:30 장마감 관련기사 [공시+] 비즈니스온, 200억 규모 CB·BW 행사…'오버행' 논란 불식비즈니스온, 7억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결[클릭 e종목]"데이터 3법 개정으로 웹케시·비즈니스온 등 수혜" close 커뮤니케이션(이하 비즈니스온 비즈니스온 138580 | 코스닥 증권정보 현재가 15,700 전일대비 350 등락률 -2.18% 거래량 155,755 전일가 16,050 2020.11.03 15:30 장마감 관련기사 [공시+] 비즈니스온, 200억 규모 CB·BW 행사…'오버행' 논란 불식비즈니스온, 7억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결[클릭 e종목]"데이터 3법 개정으로 웹케시·비즈니스온 등 수혜" close )이 데이터애널리틱스 분야 선도업체인 플랜잇파트너스(이하 플랜잇)와 지분인수를 포함한 양해각서(MOU)를 체결했다고 3일 밝혔다.

지분 100%에 대한 인수대금은 270억원이다. 비즈니스온 비즈니스온 138580 | 코스닥 증권정보 현재가 15,700 전일대비 350 등락률 -2.18% 거래량 155,755 전일가 16,050 2020.11.03 15:30 장마감 관련기사 [공시+] 비즈니스온, 200억 규모 CB·BW 행사…'오버행' 논란 불식비즈니스온, 7억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결[클릭 e종목]"데이터 3법 개정으로 웹케시·비즈니스온 등 수혜" close 은 본계약을 체결한 뒤 데이터 사업 분야에서도 국내 대표 기업으로 발돋움할 계획이다.

플랜잇은 기업이 ‘데이터의 기획설계부터 수집, 가공, 그리고 시각화 개발’까지 End-to-End 서비스를 제공한다. 삼성전자, SKT, 이마트, 호텔신라, KB국민은행 등 국내 전 산업에 걸쳐 대기업과 기관 고객을 매년 100개 이상 발굴하고 있으며 ‘데이터 분석 및 시각화 사업’으로만 연간 100억 이상의 매출을 올리고 있다. 데이터애널리틱스 사업 외에는 자체적으로 연말정산자동화솔루션을 개발했으며 200개 이상의 기업 및 기관에서 사용 중에 있다.

앞서 비즈니스온 비즈니스온 138580 | 코스닥 증권정보 현재가 15,700 전일대비 350 등락률 -2.18% 거래량 155,755 전일가 16,050 2020.11.03 15:30 장마감 관련기사 [공시+] 비즈니스온, 200억 규모 CB·BW 행사…'오버행' 논란 불식비즈니스온, 7억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결[클릭 e종목]"데이터 3법 개정으로 웹케시·비즈니스온 등 수혜" close 은 지난 7월 전자계약 부문 선도업체인 글로싸인을 인수했다. 이번 플랜잇 인수로 기존 재무회계 서비스, 전자계약에 더해 데이터애널리틱스 경쟁력까지 확보한 셈이다.

비즈니스온 비즈니스온 138580 | 코스닥 증권정보 현재가 15,700 전일대비 350 등락률 -2.18% 거래량 155,755 전일가 16,050 2020.11.03 15:30 장마감 관련기사 [공시+] 비즈니스온, 200억 규모 CB·BW 행사…'오버행' 논란 불식비즈니스온, 7억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결[클릭 e종목]"데이터 3법 개정으로 웹케시·비즈니스온 등 수혜" close 관계자는 “양사의 데이터 분석 서비스 기획, 역량이 합쳐져 고도화된 분석 솔루션을 개발할 수 있을 것”이라며 ”연말정산자동화솔루션도 주력 부문인 재무·회계 서비스 외 HR 등 기타 사업영역까지 확장해 나갈 수 있을 것”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr