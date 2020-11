더 뜨거워진 서울 아파트 경매…10월 낙찰가율 역대 최고

서울 아파트 평균 낙찰가율 111.8%

수도권도 13년여 만에 가장 높은 기록

[아시아경제 임온유 기자] 10월 서울 아파트의 법원경매 평균 낙찰가율(감정가 대비 낙찰가 비율)이 역대 최고치를 경신한 것으로 조사됐다.

3일 지지옥션에 따르면 지난달 법원에서 진행된 경매에서 서울 아파트의 평균 낙찰가율은 111.8%를 기록했다. 월간 기준으로 조사가 시작된 이래 가장 높았다. 종전 서울 아파트 월평균 최고 낙찰가율은 지난 8월에 기록한 107.0%였다. 9월에는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재확산 사태로 일부 경매 법원이 정상적으로 운영되지 않아 평균 낙찰가율이 89.7%까지 떨어지기도 했지만, 지난달 다시 역대 최고치를 갈아치웠다.

지난달 서울·경기·인천을 포함한 수도권 전체 아파트 평균 낙찰가율(104.3%)도 2006년 11월(105.0%) 이후 13년 11개월 만에 가장 높았다. 아파트 매매 시장은 각종 규제로 위축되고 있는 반면 경매 시장은 상대적으로 규제가 덜한데다 시세보다 싸게 아파트를 매입하려는 수요가 몰리면서 낙찰가율이 높아진 것으로 보인다.

지지옥션 관계자는 "법원경매로 주택을 매수할 경우 매매시장과 달리 자금조달계획서나 토지거래허가서 등이 필요하지 않다"면서 "지금은 일반 부동산 시장에서 가격이 오르는 시점이라 감정가가 시세보다 낮은 물건이 많은 것도 낙찰가율 상승의 배경"이라고 설명했다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr