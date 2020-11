전남대병원, 이삼용 병원장 이임식 개최

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남대학교병원은 지난 2일 이삼용 병원장의 이임식을 개최했다고 3일 밝혔다.

이날 이임식은 지난 2017년 11월 취임한 이 병원장이 3년의 임기를 마침에 따라 그간의 노고를 격려하고 축하하고자 마련됐다.

특히 코로나19 거리두기 시행에 따라 이날 이임식에는 정병석 전남대 총장을 비롯해 병원 이사진, 화순전남대병원·빛고을전남대병원·전남대어린이병원·전남대치과병원의 병원장과 임직원 50여명 만이 참석한 가운데 약식으로 진행됐다.

이 병원장은 “지난 3년은 제 인생에서 가장 보람되고 뜻 깊은 시간으로 영원히 간직될 것이며, 병원발전을 위해 직원 여러분과 함께 했던 시간이 무한한 행복이었다”고 말했다.

이어 “큰 과오 없이 재임기간을 마무리 할 수 있게 된 것을 다행이라 생각한다”면서 “하지만 새병원 건립과 그린벨트가 해제된 빛고을전남대병원의 더 큰 발전을 숙제로 남긴 점은 아쉬움으로 남는다”고 밝혔다.

지난 3년간 이 병원장은 탁월한 리더십으로 국립대병원 본연의 업무인 연구, 진료, 교육 그리고 공공의료 사업을 충실히 수행하면서 각종 지표에서 최고의 성과를 거뒀다.

특히 4차 산업혁명시대를 대비해 AI와 빅데이터를 기반으로하는 최첨단 스마트병원 시스템 구축에 만전을 기했다.

또 취임 당시 경영 목표로 내세웠던 연구력 강화, 경영 내실화, 전문화된 의료역량 강화 등을 달성함으로써 미래의료를 이끌어 갈 수 있는 전남대병원의 기반을 확고히 다졌다.

