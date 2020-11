[아시아경제 임춘한 기자] 하태경 국민의힘 의원은 3일 이명박 전 대통령이 대법원에서 징역 17년을 선고받고 재수감된 것과 관련해 "전직 대통령들은 전체 재판이 다 끝나면 문재인 대통령이 통 크게 사면하고 이런 것도 (좋겠다)"고 밝혔다.

하 의원은 이날 tbs 라디오 ‘김어준의 뉴스공장’에서 “(사면 시점은) 박근혜 전 대통령도 있으니까 재판이 다 끝나야 할 것”이라며 “사면을 좀 고려해주십사 부탁드리고 싶다”며 이같이 말했다.

하 의원은 "명백히 잘못한 게 있기 때문에 그것에 대해 감싸기는 어렵겠지만, 어쨌든 한 나라의 얼굴이었던 분이라서 굉장히 안타깝다"며 "정파적으로 반대파들은 생각이 다르겠지만 국가 전체로 보면 불행"이라고 밝혔다.

