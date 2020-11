“이번엔 진짜 경남으로 떠나자!” … 5만원에서 20만원 할인쿠폰

근로자, 경남에 여행오면 할인

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도는 정부 관광 분야 소비할인권 제공 사업 재개에 맞춰 전국 근로자를 대상으로 경남 여행상품 할인행사를 진행한다고 3일 밝혔다.

도는 정부의 ‘근로자 휴가지원 사업’과 연계해 경남 여행상품을 구매하는 근로자에게 5만원에서 20만원까지 총 2억원의 추가 할인 쿠폰을 제공할 계획이다.

할인 쿠폰은 ‘근로자 휴가지원 사업’에 참여하는 근로자를 대상으로 전용 온라인상점(휴가샵)에서 ‘경남으로 여행가고 싶은 이유’를 댓글로 남긴 참가자에게 무작위 추첨을 통해 지급한다.

경남 여행상품 할인쿠폰은 20만원 5명, 10만원 100명, 5만원 3680명 총 3785명에게 지급되며, 경남 방문을 유도한다는 방침이다.

‘근로자 휴가지원사업’은 직장 내 자유로운 휴가 분위기 조성과 국내관광 활성화를 위해 기업과 정부가 전국 근로자의 국내여행 경비를 지원하는 사업으로, 올해는 전국 중소기업, 소상공인, 비영리민간단체 등 근로자 12만명이 대상이다.

근로자가 20만원을 부담하면 기업과 정부가 각 10만원의 휴가비를 지원해 근로자는 결국 총 40만원의 여행상품을 구매할 수 있게 되며, 이는 전용 온라인상점 ‘베니피아 휴가샵’을 통해 진행된다.

이번 신청은 12일까지며, 발표는 17일, 할인 쿠폰은 1월 31일까지 사용할 수 있다.

이재철 도 관광진흥과장은 “이번 할인행사를 통해 조금이나마 지역 경제 활성화에 도움이 되길 바란다”며 “안전한 여행이 될 수 있도록 광관업계에서도 방역에 더욱 최선을 다해 주시기 부탁드린다”고 강조했다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr