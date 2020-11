포스코건설, 고성능 콘크리트 개발 착수

[아시아경제 유인호 기자] 포스코건설은 최근 에쓰오일, 중소기업 2곳과 기술협약을 맺고 철강ㆍ정유 부산물을 활용한 고성능 콘크리트 개발에 착수했다고 3일 밝혔다.

포스코건설은 철강 생산과정에서 발생하는 슬래그에 정유 부산물인 유황을 융합해 시멘트를 만들면 양생 속도가 10% 빨라져 공사 시간을 단축할 수 있다고 설명했다. 콘크리트의 내구성을 높이고 재료비 10% 절감 효과도 기대할 수 있다고 덧붙였다.

협약에서 포스코건설은 에쓰오일로부터 유황 등 정유 부산물을 10년간 공급받아유황시멘트 콘크리트 기술을 보유한 범준이엔씨와 새로운 시멘트를 개발하고, 태명실업은 프리캐스트 콘크리트 제품 개발에 참여하기로 했다.

프리캐스트 콘크리트란 공장에서 사전 제작해 현장에서 조립ㆍ설치하는 콘크리트 구조물로, 최근 사용 비중이 커지고 있는 건설 자재다.

포스코건설 관계자는 “이번 프로젝트가 성공하면 폐기해야 할 철강·정유 부산물을 경쟁력 있는 건설 소재로 재활용하게 될수 있다”며 “환경친화적인 모델로도 주목받게 될 것”이라고 말했다.

