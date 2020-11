신한베트남은행, 한국?베트남 비즈니스 협력 강화 업무협약

베트남 주요 경제협력기구인 VKBIA와 업무협약 체결

[아시아경제 박선미 기자] 신한베트남은행은 베트남 호치민에서 베트남 주요 경제협력기구인 VKBIA와 비즈니스 협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 3일 밝혔다. 신한베트남은행은 신한은행의 베트남 현지법인이다.

VKBIA는 한국?베트남 기업가 및 투자협회로 지난해 설립 이후 경제, 무역, 과학기술, 문화, 교육 등 다양한 분야에서 한국과 베트남의 교류협력을 위한 활동을 지원하고 있다.

신한베트남은행은 이번 협약을 통해 ▲VKBIA 회원기업과의 포괄적인 상호협력 ▲선진금융 서비스 제공 ▲한국?베트남 교류 활성화를 위한 세미나 개최 등 VKBIA와 다양한 부문에서 상호 협력할 계획이다.

신한베트남은행 관계자는 “베트남 현지 기업에 대한 다양한 사업기회를 모색함과 동시에 현지 기업 금융 진출 전략을 확대하기 위해 이번 업무협약을 맺었다”며 앞으로 “한국?베트남 양국의 경제협력 및 교류 활성화를 위해 노력하겠다”고 말했다.

