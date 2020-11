서울중랑·부산북구 등 47곳 도시재생 뉴딜사업 추진…1.7조 투입

[아시아경제 문제원 기자] 정부는 제24차 도시재생특별위원회에서 올해 제2차 도시재생 뉴딜 신규사업 추진지역으로 서울 중랑구, 부산 북구 등 총 47곳을 선정했다고 3일 밝혔다.

이번에 선정된 사업은 일반근린형 33개, 주거지지원형 4개, 우리동네살리기 10개다.

일반근린형은 주거지·골목상권 혼재지역에 공동체 거점 등을 조성해 원도심을 활성화하는 것으로 경기 용인시, 강원 정선군, 전남 해남군 등이 선정됐다.

주거지지원형은 도로정비, 소규모 주택정비 기반 마련, 기초생활 인프라 공급에 집중한다. 충북 제천시, 경남 하동군 등이 선정됐다.

우리동네살리기는 생활 밀착형 시설 공급 등으로 소규모 노후 주거지 생활환경을 개선하는 것이 목적이다. 서울 구로구와 경남 고성군 등에서 진행된다.

이번에 선정된 47개 사업에는 2024년까지 총 1조7000억원이 순차 투입되고, 총 616만㎡의 쇠퇴지역에서 도시재생이 이뤄진다. 일자리는 마중물 사업을 기준으로 약 9000개가 창출될 전망이다.

47개 사업지에서 낙후된 주거지의 주거환경 개선을 위해 1972호에 대한 집수리, 36호에 대한 빈집정비가 추진된다. 공공임대주택은 741호가 공급된다. 전선 지중화는 10개 사업지(9.05㎞)에서 진행된다.

또 구도심 도시공간 혁신 및 상권 활성화를 위해 마을 주차장, 문화시설 등 98개의 사회간접자본(SOC)이 공급되고, 57개의 산업·창업지원시설이 건립될 계획이다.

특히 정부는 도시재생 뉴딜사업을 통해 도시문제를 해결하고, 그린뉴딜·디지털뉴딜 정책을 구현하는데 역점을 둔다. 위험건축물정비(전남해남·고흥), 방치 건축물 리모델링(대구중구 등 5곳), 노후·미활용 공공시설 활용(경기용인 등 12곳)을 통해 SOC를 공급한다.

지난 9월 1차로 선정한 23개 사업에 이어 이번에 47개 사업이 추가되면서 올해 선정된 사업 수는 총 70개로 늘었다. 정부는 연말 3차 선정을 통해 약 50개 사업을 추가할 예정이다.

백원국 국토부 도시재생사업기획단장은 "도시재생뉴딜사업이 181개 지자체, 354개 사업으로 확대돼, 이제는 전국사업으로 자리매김하게 됐다"며 "국민이 체감하는 성과를 창출 할 수 있도록 사업을 보다 세밀하게 관리해 나가겠다"고 강조했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr