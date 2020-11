[클릭 e종목]"현대차·기아차, 10월 해외 판매 중심으로 예상 판매량 상회"

[아시아경제 오주연 기자] KB증권은 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 170,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 164,500 2020.11.03 07:41 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-2일완성차 5개사, 10월 내수 13만5000대 판매…두달 연속 증가세(종합)현대차, 10월 전 세계서 38만5947대 판매...전년比 4.2% 감소 close 그룹의 10월 중국 포함 글로벌 도매 판매가 전년 동월 대비 0.2% 감소한 65만1000대를 기록했다고 언급하면서, 현대차는 38만6000대로 KB증권의 기존 예상을 6.7% 상회했고 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 51,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 50,500 2020.11.03 07:41 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-2일완성차 5개사, 10월 내수 13만5000대 판매…두달 연속 증가세(종합)기아차, 10월 26만5714대 판매...전년比 6.1%↑ close 의 글로벌 도매판매는 26만6000대로 예상치를 8.2%를 상회했다고 설명했다.

지역별로 보면 내수 판매보다는 해외 판매가 예상보다 양호했다. 현대차는 해외 판매가가 예상보다 11.5% 많았고, 내수 판매는 예상보다 11.6% 적었다. 기아차는 해외 판매가 예상보다 9.6% 많았고, 내수 판매는 2.0% 많았다.

강성진 연구원은 "예상을 상회한 10월 판매 실적은 영업이익에 긍정적 요인으로 작용했을 수 있다"며 "각 사의 대당 공헌이익에 대한 기존 가정치를 단순 적용할 경우 현대차와 기아차의 예상 대비 초과 판매 대수는 1569억원과 1198억원의 초과 영업이익에 해당한다"고 분석했다.

그는 "다만 전반적으로 내수 판매보다 해외 판매가 양호했다는 점은 대당 공헌이익에 부정적으로 작용할 수 있다"면서 "해외 판매 모델의 믹스, 실제 영업이익 계산에서는 제외되는 중국 판매대수 등이 공개되지 않았으므로 영업이익 전망치에 미치는 영향은 아직 확정하기 어렵다"고 덧붙였다.

한편 10월 현대차의 내수 도매 판매는 6만6000대로 전년동월대비 1.2% 증가했다. 지난해 10월 대비 근무일수의 변동을 고려한 일 평균 판매 대수를 기준으로 하더라도 11.8% 늘었다. 가장 판매가 많이 늘어난 모델은 G80, Palisade , GV80 등이다.

10월 기아차의 내수 도매 판매는 4만8000대로 전년동월대비 1.8% 증가했다. 일 평균 판매대수 또한 전년동월대비 12.6% 증가했다. 가장 판매가 많이 늘어난 모델은 Carnival, Sorento, K5 등이다.

KB증권은 현대차와 기아차에 대한 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 현대차 23만원, 기아차 6만5000원으로 각각 상향조정했다.

