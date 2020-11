[아시아경제 이창환 기자] 제19호 태풍 '고니'가 휩쓴 필리핀에서 숨지거나 실종된 사람이 최소 19명으로 늘었다.

2일 현지 언론에 따르면 전날 고니가 상륙한 필리핀 마닐라 동남쪽 카탄두아네스주와 알베이주에서 최소 16명이 홍수와 매몰 사고 등으로 목숨을 잃었다.

앞서 알베이주의 활화산인 마욘 화산에서 거센 물살을 따라 흘러내린 진흙더미와 바위가 주택 150채 가량을 덮치는 바람에 최소 3명이 실종된 상태다.

고니로 인해 주택 7만5000여 채가 붕괴 또는 파손된 것으로 추산되는 가운데 필리핀 북부 지역 곳곳에서 전기 공급과 통신, 도로가 끊겨 시간이 갈수록 피해 규모가 커질 것으로 우려된다.

고니는 최대풍속 시속 225㎞의 '슈퍼태풍'으로 필리핀 상륙 직후 일반태풍으로 약화하면서 서진해 1일 밤 남중국해로 빠져나갔다.

