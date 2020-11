[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 2일 오후 대림동에 위치한 한우리문화센터에서 열린 ‘상호문화도시 조성을 위한 선포식’에 참석했다.

이번 선포식은 내·외국 주민 상호간 소통과 협력을 통해 사회통합과 발전을 이루고, 다문화정책 패러다임 구축과 상호문화주의에 입각한 정책 추진을 위해 개최되었다.

채 구청장은 선포식에서 "앞으로도 내·외국인 주민이 함께 어울리는 살기 좋은 도시를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

