김종식 목포시장 “목포역사 신축 등 지역 현안 결과 이뤄내겠다”

국토부 손명수 제2차관 면담, 목포역 철도시설 재배치 등 정부 사업 건의

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 목포시는 2일 김종식 시장이 국토교통부 손명수 제2차관을 면담해 지역 현황과 현안사업의 당위성을 설명하고, 정부계획 반영과 국비 지원을 요청했다고 밝혔다.

김 시장이 국비 지원을 요청한 현안사업은 목포역 철도시설 재배치 및 기능개선, 국도 1호선 기점 연장 등이다.

목포시는 해상케이블카, 맛의 도시 브랜드화 등 관광인프라가 확충되면서 관광객이 대폭 증가하고 있으며, 대한민국 4대 관광거점 도시 선정, 국제행사 유치로 앞으로도 관광객 증가요인이 매우 큰 상황이다.

이에 따라 호남선의 출발역인 목포역 이용객도 매년 지속해서 증가하고 있다.

하지만 현재의 목포역으로는 변화에 대응하는데 역부족인 상황으로, 지난 1979년 7월 목포역 신축·완공한 데 이어 지난 2004년 4월 KTX 운행으로 증축돼 개선이 시급한 상황이다.

노후화되고, 비좁아 이용객 불편을 구조적으로 안고 있다. 또한, KTX 수요보다 운행횟수가 적어 열차표를 구하기 어렵다는 민원도 많다.

특히 목포역을 시·종착역으로 하는 인천·수원, 부산발 KTX 등 다수의 철도건설사업도 준공이 예정돼 추가 수요에 대한 대비도 시급한 과제이다.

현재 목포역의 시설 배치로는 고속열차 선로 증설 등을 통한 KTX 증편은 불가능한 실정이다.

목포시는 이런 불편과 문제점을 해소하기 위해 지난달 19일 ‘목포역 철도시설 재배치 및 기능개선’을 위한 용역에 착수했다.

목포역 철도시설 재배치와 기능개선을 통해 KTX를 확충하고, 역사 현대화와 유휴부지를 활용해 공원, 광장, 주차장 등 편의시설을 조성하겠다는 게 시의 구상이다.

김 시장은 이런 사정과 구상을 손 차관에 상세히 설명하고, 정부 사업에 반영·추진을 건의했다.

이와 함께, 지난 2013년 지정된 목포시 관내 국도 1호선의 기점을 연장하고 지정국도로 지정해 국가에서 관리해 달라고 요청했다.

국도 1호선은 목포IC에서 목포대교 시점(신항교차로)까지 12.8㎞만 지정돼 있으며, 국가항만인 목포신항은 동일 구역임에도 관리 주체가 목포시와 국도 유지관리사무소로 이원화돼 있다.

시는 서해안고속도로와 목포신항, 대불 국가산단을 잇는 국도 1호선이 국가산업 물류 도로로 이용되고 있으므로 목포신항 경계까지 14.1㎞로 기점을 연장해 지정국도로 일괄 관리하고, 국가에서 유지관리 비용을 부담해 달라고 요청했다.

김종식 시장은 “목포역사 신축 등 숙원이었던 지역 현안 해결을 위해 관련부처 및 김원이 국회의원과 적극적으로 협력해 끈질긴 시도와 노력을 통해 원하는 결과를 꼭 이뤄내겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 정승현 기자 koei34@asiae.co.kr