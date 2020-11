삼광3사 합병완료…친환경 종합에너지기업 ‘SGC’ 출범

[아시아경제 문혜원 기자] 군장에너지, 이테크건설과 삼광글라스의 투자사업부문의 합병 및 분할합병이 완료돼 새로운 이름 ‘SGC에너지’로 출범했다.

2일 회사는 SGC CI 선포식 행사를 갖고 지속적인 성장과 변화를 통한 새로운 도약을 시작한다고 밝혔다.

SGC에너지가 보유한 안정적인 사업구조와 재무 안정성을 바탕으로 각각의 기업이 보유한 투자자산을 일원화해 시너지를 극대화 할 수 있게 됐다는 게 회사의 설명이다. 안찬규 SGC에너지 대표는 “SGC는 에너지, 건설, 유리, 자원 사업을 등을 영위해 그 노하우와 기술력을 바탕으로 신재생에너지 기반의 글로벌 종합에너지기업으로 발돋움 할 것”이라며 “‘그린뉴딜’에 앞장서는 대표 주자로서 수소연료전지 및 풍력발전 등 신재생에너지 기반의 종합에너지 기업으로 꾸준히 성장 시킬 것”이라고 했다.

SGC의 로고타입은 ‘군장에너지, 이테크건설, 삼광글라스 3개 회사가 체인처럼 연결된 완전한 하나’를 형상화 한 것으로 ‘지속적인 성장과 변화 (Sustain Grow Change)’의 의미를 담았다.

SGC는 사업지주사인 SGC에너지(구, 군장에너지)가 주축이 돼 SGC이테크건설(구 이테크건설), SGC솔루션(구 삼광글라스), SGC그린파워(구 SMG에너지), SGC디벨롭먼트(구 SG개발) 등으로 구성된다. SGC에너지와 SGC이테크건설은 각각 유가증권시장과 코스닥시장에 상장돼 있다.

