거창군, 가족과 함께 한 신규 공무원 임용 행사

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 2일 경남 거창군 공무원 신규 임용행사에 임용자 가족이 초청됐다.

거창군은 이날 군청 대회의실에서 43명의 신규 공무원 임용자와 가족, 구인모 거창군수, 간부공무원 등 100여명이 모인 가운데 ‘가족과 함께하는 2020년 거창군 신규공무원 임용식’을 했다.

이번 행사는 부모를 향해 감사의 마음을 담은 카네이션 달아주기 행사를 시작으로 임용장 수여식이 열렸다. 공직의 첫 시작을 다짐하는 대표자 선서와 기념촬영도 이어졌다.

구인모 거창군수는 “새내기 공무원과 참석 가족들에게 축하 인사를 전하고, 훌륭한 인재로 키워준 부모에 감사의 말씀을 드린다”며 교육도시와 승강기 도시, 농업도시인 거창군에 대해 소개했다.

거창군은 행정, 사회복지, 세무, 사서, 보건, 간호, 녹지, 농업 등 총 43명을 신규 임용했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr