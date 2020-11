[아시아경제 온라인이슈팀] 레이싱 모델이자 DJ 박시현이 섹시한 일상 사진으로 근황을 알렸다.

최근 박시현은 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다. 사진 속 박시현은 호피무늬 톱과 청바지를 입고 카메라를 바라보며 윙크를 하고 있다. 밀착 의상이 섹시함을 배가시켰다.

이를 본 팬들은 "아이 예뻐" "귀요미 시현님" 등의 반응을 보였다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr