서울시 내년 예산 사상 첫 40兆 돌파 … 올해보다 1.3%↑

민생경제 회복에 7조7311억원 … 일자리 예산 2조1576억원 편성

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 역대 최고치인 40조원의 새해 예산안을 마련했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역과 민생경제 회복, 포스트코로나 시대 대비 등이 핵심이다.

2일 시에 따르면 내년 예산안은 올해보다 1.3%, 5120억원이 증가한 40조479억원이다. 코로나19 방역을 최고 수준으로 유지ㆍ강화하고, 감염병 대응 패러다임을 업그레이드 하는데 3146억원을 투입한다. 방역물품 비축을 비롯해 빅데이터 등을 활용한 조기경보시스템구축, 백신개발 지원, 무료 예방접종 등 '감염병 상시 예방 시스템'을 구축하는 데 958억원이 들어간다.

내년 8월엔 감염병 치료 응급병상 등을 갖춘 '동북권 응급의료센터'를 서울의료원에 준공하고, '안심호흡기 전문센터(보라매병원 내)' 건립을 위한 설계에도 착수하는 등 인프라 확충에 92억원을 편성했다.

코로나19 불황 극복과 민생경제 회복에 7조7311억원을 투입해, 고용 유지와 일자리 창출을 주도하고 취약계층 지원을 위한 사회안전망 강화에도 나선다. 이 중 일자리 예산 2조1576억원을 편성해 직ㆍ간접 일자리 약 39만3575개를 창출할 예정이다.

서울 지역사랑상품권 3800억원 규모로 발행하는 데 256억원을, 전국 최초로 중ㆍ고등학교에 입학하는 모든 신입생 13만7000명에게 30만원의 입학준비금을 지원하는 데도 서울시 분담분 121억원이 투입된다. 코로나 위기가구 지원을 위한 긴급복지 대상 확대에 439억원, 우리동네키움센터 확충에 481억원, 주거급여 수급자 지원 확대에 4952억원 등 사회안전망도 촘촘히 강화한다.

미래성장동력 확보와 청년층에 대한 미래투자에도 5604억원을 쓴다. 특히 청년과 신혼부부 주거지원 예산으로 올해보다 90%(1606억원) 증액된 3376억원을 배정했다.

이밖에 서울제물포터널ㆍ서부간선지하도로ㆍ동부간선도로 확장사업 등 도시기반시설에도 예산을 배정하고 금천소방서 개관(145억원)으로 '1자치구 1소방서' 체계를 완성한다.

서정협 서울시장 권한대행은 "코로나19와 공존이 불가피한 '위드(WITH) 코로나' 시대에 적극 대응하는 동시에, 포스트 코로나 시대로의 전환을 선제적으로 준비하고 견인하기 위해 예산을 적재적소에 투자할 것"이라고 강조했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr