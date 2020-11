김기현 "당헌개정, 文이 해명해야" vs 박범계 "朴탄핵 땐 시비 없었다"

[아시아경제 강주희 기자] 더불어민주당이 서울·부산시장 보궐선거 공천을 위한 당헌 개정을 추진하는 것과 관련해 김기현 국민의힘 의원은 "대통령이 직접 입장을 밝히고 해명해야 한다"고 주장했다. 반면, 박범계 민주당 의원은 "박근혜 전 대통령이 탄핵되고 대통령 보궐선거의 원인을 제공했지만, 그때 (국민의힘에) 왜 (대선 후보를) 내느냐는 시비가 심각하게 있지 않았다"고 반박했다.

김 의원은 2일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'와 인터뷰에서 "(해당 당헌은) 문 대통령이 당 대표 시절 큰 혁신처럼 대대적으로 선전하고 공개적으로 천명했는데, 그걸 한 번도 실천 못 하고 손바닥 뒤집듯 바꾸는 것"이라며 "적어도 문 대통령께서 이 부분에 대해 어떤 입장 정도라도 말씀을 하셔야 된다"고 지적했다.

김 의원은 "정당이 약속을 했다가 꼭 못 지킬 경우도 있지만, 이 사안의 경우 매우 심각한 약속위반"이라며 "지난번(총선)에도 위성정당 안 만들겠다 그래놓고 (민주당에서) 뒤집었다. 이런 형태로 계속 약속한 것을 어기는 모습이 반복되고 있다. 과연 정치의 신뢰가 어떻게 될까. 대통령께서 정확하게 해명 하실 필요가 있다"라고 말했다.

이에 박 의원은 "그렇게 따진다면 과거 수많은 보궐선거의 원인을 제공했던 여러 국민의힘 쪽 케이스를 우리가 다 끄집어내 공격하지 않을 수 없는 상황이 된다"며 "박근혜 대통령이 탄핵되고 수감되면서 대통령 보궐선거 원인을 제공했는데, 그때 (국민의힘이) 왜 후보를 내느냐는 시비가 그렇게 심각하게 있진 않았다"고 맞섰다.

박 의원은 이어 "당면한 (서울·부산) 보궐선거라든지 대통령 선거는 매우 절체절명한 중요한 선거기 때문에 그에 맞는 합당한 입장을 택한 것"이라며 "당당하게 서로 후보를 내서 시민들로부터 평가 받는 것이 맞다"고 강조했다.

한편, 민주당은 내년 4월 서울·부산시장 보궐선거 공천 여부 및 이를 위한 당헌 개정을 위해 실시한 전당원 투표에서 86.64%가 찬성했다고 밝혔다. 반대는 13.36%로 집계됐다.

최인호 수석대변인은 2일 국회 소통관에서 투표 결과를 발표하며 "86.6%라는 압도적인 찬성률은 재보궐선거에서 공천해야 한다는 전 당원의 의지 표출"이라며 "당헌개정이 완료되면 빠른 시간 안에 공직 후보자 검증위원회와 선거기획단 구성 등 본격적인 선거 준비에 착수하겠다"고 밝혔다.

