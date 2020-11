신한카드, 렌탈 중개 플랫폼 '마이렌탈샵' 론칭

중소 기업 렌털 프로세싱 대행

결제 플랫폼에 모든 카드, 은행이체 수용

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 중소 제조사와 유통사가 소비자들에게 손쉽게 렌탈 상품을 판매할 수 있도록 지원하는 '마이렌탈샵(My렌탈#)'을 선보인다고 2일 밝혔다.

마이렌탈샵은 우수한 제품을 생산·유통하는 중소기업이 별도의 렌탈 프로세싱 구축 없이 렌털 심사, 전자계약, 청구·입금 등 계정 관리를 신한카드가 대행하는 상생 협력 기반의 렌털 플랫폼이다. 지난 2월 금융위원회로부터 혁신금융서비스로 선정된 바 있다.

가장 큰 특징은 입점하는 고객사에 신한카드의 고도화된 신용 평가모형을 맞춤형으로 제공해 렌탈 운영에 따른 리스크를 최소화하고 관련 비용 부담을 덜 수 있다는 점이다.

또 신한카드가 구축한 비즈니스 인프라를 활용해 고객사가 합리적인 렌털 프로세싱 이용 수수료를 부담할 수 있게 했다. 모든 카드와 은행이체를 결제 플랫폼에 수용한 개방형 구조라는 점도 눈에 띈다.

신한카드는 최근 루컴즈전자, 복정제형(코지마), 성우메디텍, 코스테크, 퓨어웨이 총 5개 업체와 업무협약을 체결했다. 해당 업체들은 일반 가전제품을 비롯한 안마의자, 수입 가전 등을 전문적으로 제조·유통하는 중소기업으로 마이렌탈샵 참여를 통해 그간 진입 장벽이 높아 참여하기 힘들었던 렌탈 사업에 새롭게 진출할 수 있게 됐다. 아울러 마이렌탈샵 제휴 고객사들의 렌탈 제품을 신한카드 회원 대상으로 공동 마케팅하는 방안도 진행할 예정이다.

신한카드 관계자는 "이번 론칭을 통해 소유에서 공유로 변화하는 소비 트렌드에 발맞춰 더 많은 기업의 참여와 더불어 고객들의 렌탈 이용 경험의 확대가 예상된다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr