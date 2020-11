이디야커피, 일러스트레이터 섭섭과 협업한 ‘다이어리 세트’ 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 이디야커피가 2일 일러스트레이터 '섭섭'과 협업한 ‘2021 다이어리 세트’를 출시했다.

독특한 그림체로 인기를 끌고 있는 섭섭은 최근 다양한 분야에서 폭넓게 활동하며 주목받고 있다. 이디야커피는 섭섭과의 협업을 통해 커피 한 잔이 주는 일상의 작은 행복과 따뜻함을 작가 특유의 편안한 일러스트에 녹여 위트 있게 표현했다.

2021 다이어리 세트는 캘린더와 파우치 세트 2종, 스티커, 볼펜까지 실용성 높은 6종으로 구성됐다. 특히 캘린더 뒷면에 삽입된 일러스트는 인테리어 소품으로도 사용할 수 있도록 제작해 활용성을 높였다. 또한 함께 구성되어 있는 파우치 2종(여행용, 일상용)은 베이지색상의 캔버스 소재를 사용하여 따뜻한 느낌을 더했다.

이디야커피는 오는 30일까지 스탬프 적립을 통해 다이어리까지 만나볼 수 있는 ‘E-드림’ 프로모션을 진행한다. 프로모션 기간 중 미션 음료 4잔을 포함해 총 15잔의 제조음료를 구매하고 ‘이디야 멤버스’를 통해 적립을 완성한 고객에게는 2021 다이어리세트를 선착순으로 증정한다.

미션 음료는 올해 하반기 주목받는 신메뉴 6종(아인슈페너, 블랙모카슈페너, 골든바닐라슈페너, 쌍화차, 대추차, 생강차)으로 구성했으며 프로모션은 이디야 멤버스 인증 회원에 한해 1인 1회 참여 가능하다. 2021 다이어리 세트는 매장에서 2만5000원에 구매도 가능하며 판매 매장 리스트는 이디야커피 홈페이지에서 확인 가능하다.

