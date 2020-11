강북형 도시재생사업 찾아내 쇠퇴지역 살려낸다

강북구-한국토지주택공사, 도시재생 기본협약 체결

[아시아경제 박종일 기자] 강북구가 새로운 ‘강북형 도시재생사업’ 발굴과 추진을 위한 힘찬 출발을 내딛었다.

강북구(구청장 박겸수)가 지난달 29일 구청 기획상황실에서 한국토지주택공사(LH)와 도시재생 기본협약을 체결했다고 밝혔다.

이날 행사에 참석한 박겸수 강북구청장과 박현옥 LH 서울지역본부 지역균형재생처장은 ‘실행 가능한 도시재생사업’을 공동 추진하는 내용을 담은 협약서에 서명했다. ‘실행 가능한 도시재생사업’은 쇠퇴지역을 살리는 맞춤형 사업을 뜻한다.

쇠퇴지역은 북한산 주변 최고고도지구 등 각종 규제에 묶여 있어 인구감소, 주택 노후화로 주민들의 개발 열망이 뜨거운 곳이다.

기존에 이들 지역에서 실시 중인 도시재생활성화 사업과 관리형 주거환경 개선사업 이외에 한층 정교하게 설계된 지역 맞춤형 특화사업의 필요성이 제기돼 왔다.

두 기관은 협약취지에 적합한 사업을 찾아내기 위해 상호업무를 분담한다. 구는 도시재생 종합계획을 총괄하고 LH는 사업을 구체화하기 위한 기본 구상용역을 시행할 계획이다. 지역에서 시행되는 국공유지 개발사업과 중앙정부 공모 도시재생사업도 공동 참여한다는 방침이다.

박겸수 강북구청장은 “원활히 실행 가능하고 지속가능한 도시재생을 위해 기존에 해왔던 것처럼 주민참여와 소통을 바탕으로 사업을 해나가겠다”며 “동네와 골목의 특성을 반영한 도시재생으로 구민들의 삶의 질을 높이겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr