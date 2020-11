포항시, 수상레포츠 무료 체험 '물빛투어' … "초보자도 가능"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항시는 오는 15일까지 해상공원, 포항운하, 수상레저타운 3개소에서 '2020 물빛투어-수상레포츠 무료체험'을 실시한다고 1일 밝혔다.

10월30일부터 시작된 이번 체험은 주로 바다에서 이뤄지던 해양스포츠 체험을 잔잔한 형산강과 운하에서도 즐길 수 있도록 초보자도 누구나 쉽게 접할 수 있는 패달보트, 카약, 딩기요트 종목으로 구성됐다.

송도동에 소재한 해상공원에서는 금요일부터 일요일까지 진행된다. 금요일은 저녁 6시부터 밤 9시까지 총 3회, 주말은 오전 11시부터 밤 9시까지 총 8회 운영한다. 이곳에서는 패달보트와 카약을 체험할 수 있다. 부대행사로 워터보드 주말 이벤트, 소독제·생존팔찌·컬러비즈 만들기, 수중VR체험 등 아이들과 함께 가족단위로 즐길 수 있는 프로그램도 운영한다.

포항운하에서는 금요일과 주말 저녁 6시부터 밤 9시까지 총 3회 LED 카약을, 수상레저타운에서는 주말 오전 10시부터 저녁 5시까지 총 3회에 걸쳐 체험용 딩기요트와 카약을 체험할 수 있다.

이러한 체험은 특별한 기술을 요하지 않아 누구나 쉽게 참여할 수 있다. 참여대상은 포항시민이면 누구나 참여할 수 있다. 코로나19를 감안, 가족단위 및 회차당 20~30명 내외로 체험인원을 제한한다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr