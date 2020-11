롯데百 광주 ‘미스터트롯’ 굿즈 팝업스토어 운영

3~8일 9층 특설매장서

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 트로트 열풍의 주역인 ‘미스터트롯’ 의 전국투어 콘서트에 맞춰 미스터트롯 굿즈 팝업스토어가 광주에서도 선보인다.

1일 롯데백화점 광주점(점장 나연)에 따르면 오는 3일부터 8일까지 9층 특설매장에서 6일간 ‘미스터트롯’ 굿즈 팝업스토어를 운영한다.

코로나19 여파로 연기돼 오던 미스터트롯 전국투어 콘서트 광주공연이 오는 6일부터 8일까지 3일간 광주여대 유니버시아드 체육관에서 진행됨에 따라 굿즈 팝업스토어도 함께 마련됐다.

이번 팝업스토어에서는 미스터트롯 멤버의 얼굴이 새겨진 포토카드를 비롯해 머그겁, 후드티, 스카프, 소주잔, 부채 등 20여 종의 상품과 함께 광주여대에서 진행되는 콘서트를 관람하는 고객들을 위해 응원봉과 슬로건도 함께 판매한다.

미스터트롯 굿즈를 10만 원 이상 구입한 고객들에게는 쿠션팩트 또는 포토카드를 선착순으로 한정수량 증정하고 팝업스토어에는 별도의 포토존도 구성된다.

한편 미스터트롯 굿즈 팝업스토어는 지난달 센텀시티점을 시작으로 롯데백화점 광주점, 영등포점, 건대스타시티점, 인천터미널점, 아울렛청주점, 일산점 등 전국 콘서트 일정에 맞춰 순차적으로 진행될 예정이다.

