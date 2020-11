모텔 문 열린 방 찾아 흉기들고 침입한 60대 검거

[아시아경제 나한아 기자] 금품을 훔치려는 목적으로 새벽에 모텔에서 흉기를 들고 문이 열린 방에 침입하다가 달아난 60대가 경찰에 붙잡혔다.

광주 서부경찰서는 숙박업소 객실에 침입해 금품을 훔치려 한 준강도 혐의로 A 씨(62)를 검거했다고 1일 밝혔다. A 씨는 지난 10월28일 오전 5시50분께 광주 서구 농성동 한 모텔에서 흉기를 들고 객실 문이 열린 방을 침입해 금품을 훔치려다 달아난 혐의를 받고 있다.

A 씨는 모텔 3층과 4층을 돌아다니며 객실 문이 열린 방을 찾아다녔다. 문이 열린 한 객실 내부에 침입하였지만, 인기척을 느낀 투숙객이 잠에서 깨자 A 씨는 그대로 도주했다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 통해 수사한 결과, 전북 남원지역으로 달아난 A 씨를 붙잡았다. 검거 당시 A 씨는 차량 내에 쓰러져 있었고 차량에서 수면제 통을 발견한 경찰은 A 씨가 다량의 수면제를 복용한 것으로 추정 중이다.

A 씨는 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있으며, 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐다. 경찰은 A 씨가 치료를 마치는 대로 정확한 사건 경위 등을 조사할 예정이다.

