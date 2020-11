[프로필]박광석 신임 기상청장 내정자

[아시아경제 한진주 기자] 제14대 기상청장에 정통 환경 관료인 박광석(53) 신임 청장이 1일 내정됐다.

박 청장은 1991년 행정고시에 합격해 공직에 입문한 뒤 환경부에서 대변인, 자원순환국장, 환경정책관, 국립환경인력개발원장, 자연환경정책실장, 기획조정실장 등 요직을 두루 거쳤다.

문재인 정부 첫해인 2017년 대통령정책실 기후환경비서관실 선임행정관으로 근무하며 정부의 기후환경 정책을 이끌었다. 환경·기후정책 분야에서 높은 전문성을 갖췄고 조직 안팎에서 신망이 높다는 평가를 받는다.

▲ 경기(53) ▲ 서울 동북고 ▲ 서울대 정치학과 ▲ 서울대 행정학 석사 ▲ 환경부 대변인 ▲ 환경부 자원순환국장 ▲ 환경부 환경정책관 ▲ 국립환경인력개발원장 ▲ 대통령정책실 기후환경비서관실 선임행정관 ▲ 환경부 자연환경정책실장 ▲ 환경부 기획조정실장

