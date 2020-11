"얘 좀 잘사는거 같지?" 고교 동창 인스타그램 보고 납치 시도한 일당

돈을 뜯어낼 목적으로 동창을 납치하려 했던 30대 일당이 항소심에서 징역형을 선고받았다. 사진출처 = 연합사진

[아시아경제 나한아 기자] 고등학교 동창이 인스타그램에 외제차 사진 등을 올린 것을 보고 돈을 뜯어낼 목적으로 동창을 납치하려 했던 30대 일당이 항소심에서 징역형을 선고받았다.

1일 법조계에 따르면 서울고등법원은 특수강도미수 등 혐의로 기소된 A 씨(32)와 B 씨(37)에게 각각 징역 2년 6개월에 집행유예 3년을 선고한 원심을 깨고 항소심에서 징역 1년 6개월을 선고하고 법정구속했다.

A 씨의 고등학교 동창 C 씨(31)는 평소 사회관계망서비스(SNS)인 인스타그램에 자신의 고급 외제차 캐딜락 사진을 올리는 등 호화 생활 사진을 올렸다.

A 씨는 C 씨의 인스타그램을 보고 불법 도박사이트를 운영해서 큰 돈을 버는 것으로 믿고, 지인 B 씨와 함께 C 씨를 납치·협박해 돈을 뜯어낼 계획을 세웠다. 납치·금품갈취 계획을 도울 조선족 중국인들도 동원했다.

일당은 차량 3대와 청부업자를 동원해 C 씨를 미행했다. C 씨가 강남구 신사동에 있는 미용실 앞에 차를 대고 건물에 들어가자 이들은 C 씨 차량 주변에 주차하고 기다렸다. 이후 C 씨가 미용실에서 나오자 강제로 차에 태워 납치하려 했지만 C 씨가 격렬하게 저항해 계획은 미수로 끝났다.

1심 재판부는 범행을 주도한 A 씨와 B 씨를 질타하면서도 "잘못을 인정·반성하고 있는 점 등을 고려했다"라며 징역 2년 6개월과 집행유예 3년을 선고했다. 나머지 일당에게는 집행유예 판결을 내렸다.

하지만 항소심의 재판은 달랐다. 2심 재판부는 "피고인들은 사전에 범행계획을 수립하고 역할을 분담한 뒤 범행 현장에서 피해자에 대한 납치를 시도하기까지 해 죄질이 매우 불량하다"라며 "만약 피해자가 적극적인 저항을 하지 못했다면 피고인들에게 납치돼 더욱 큰 피해를 보았을 것이 명확하다"라고 양형 이유를 설명하며 징역 1년 6개월을 선고하고 법정구속했다.

그러면서 "피고인들이 별다른 범죄전력이 없고 반성하고 있다는 사정만으로 원심처럼 집행유예 판결을 선고하는 것은 지나치게 가벼워 부당하다"라고 판단했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr





