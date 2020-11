“폐광지에 활력 불어넣겠다” 전국 81개 청년창업기업 응모

중진공, 강원 넥스트 유니콘 프로젝트 ‘경쟁률 27대1’

강원도 폐광지역 이전…최대 10억원 사업화 자금 지원

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업진흥공단은 ‘2020년 강원 넥스트 유니콘 프로젝트’에 총 81개사의 청년창업사관학교 졸업기업이 신청, 27대1의 경쟁률을 기록했다고 1일 밝혔다.

강원 넥스트 유니콘 프로젝트는 지역경제 활성화와 균형발전을 위해 청년창업 기업의 폐광지역 이전을 지원하는 사업이다. 중진공·강원랜드· 한국광해관리공단·대중소기업농어업협력재단이 협력해 운영한다. 서류심사를 마친 중진공은 향후 발표심사와 국민참여단 등을 활용한 결선심사를 거쳐 지원기업을 선정할 계획이다.

최종선정 3개사에게는 ▲기업당 최대 10억 원의 지원금(강원랜드 출연) ▲정책자금 및 투·융자 연계지원(중진공) ▲폐광지역진흥지구 대체산업융자지원 우대 및 도시재생 프로젝트 사업연계(한국광해관리공단) ▲상생프로그램 연계(대·중소기업·농어업협력재단) 등의 혜택이 제공된다.

선정 기업은 1년 이내에 본사, 공장, 연구소 등을 강원도 태백시, 삼척시, 영월군, 정선군 중에서 한 곳으로 이전해야한다. 이를 통한 강원 폐광지역의 신규 일자리 창출과 지역경제 활성화가 기대된다.

중진공은 지난 5월 강원 넥스트 유니콘 프로젝트를 통해 지역 신성장 동력 발굴 및 양질의 일자리 창출에 기여한 공로를 인정받아 국가균형발전위원회로부터 국가균형발전대상을 수상했다. 또한 인사혁신처, 국무조정실, 행정안전부가 공동 주관하는 2020년 적극행정 우수사례 경진대회에서도 준정부기관 중 유일한 우수사례로 선정됐다.

김학도 중진공 이사장은 “넥스트 유니콘 프로젝트는 강원도 탄광지역의 경제를 살리기 위해 지자체와 유관기관들이 한마음으로 협력해 시작한 프로젝트다”라면서 “청년창업사관학교를 졸업한 우수기업들이 지역경제에 활력을 불어넣고, 나아가 글로벌 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 말했다.

