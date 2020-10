현대모비스, 재택 근무제 공식 제도화…'스마트 워크' 전환 속도

[아시아경제 우수연 기자]현대모비스가 '언택트 시대' 트렌드에 발맞춰 지난 2월부터 임시적으로 시행해오던 재택 근무제를 공식 제도화한다.

현대모비스는 시간과 공간의 제약이 없는 스마트워크 환경 기반의 재택근무를 이달부터 공식 인사제도로 도입해 운영한다고 1일 밝혔다. 현대모비스는 수평적이고 자율적인 조직 문화 확립을 위해 현대차그룹 내에서 제도적 실험에 가장 앞장서 온 계열사다.

이번 재택근무제 도입은 자율주행, 전동화, 인포테인먼트 등 미래차 중심으로 빠르게 핵심 경쟁력을 확보하기 위해 직원들의 창의성을 높이고 업무 편의를 강화하는 차원에서 시행된다. 많은 기업들이 코로나19를 계기로 재택 근무제를 임시로 운영했지만 직원수 1만명 이상의 제조업 기반 대기업이 이같은 재택근무제를 상시화하는 것은 이례적이다.

현대모비스는 올해 초부터 본사와 연구소를 중심으로 재택 근무제를 시행하며 직원만족도 평가를 실시하는 등 중장기 근무환경 변화를 고심해왔다. 사회적 거리두기 단계가 완화되는 시기에도 재택근무를 이어가며 제도의 긍정적인 기능을 확인했다고 모비스 관계자는 설명했다.

재택근무는 근무 계획을 하루 전 사내 시스템에 미리 등록하고, 개인 컴퓨터나 회사가 지급한 노트북을 통해 사내 PC에 원격 접속하는 방식으로 진행된다. 원격 시스템을 통해 화상회의 시스템, 성과관리 시스템, 협업툴 등 모든 업무 시스템을 집에서도 활용할 수 있다. 이는 모비스가 지난 2001년 업계 최초로 화상회의 시스템을 전사적으로 도입하며 비대면 업무 플랫폼에 지속적으로 투자한 결과로 볼 수 있다. 현대모비스는 본사와 연구소 직원뿐만 아니라 지방 사업장의 근무자도 사업장 특수성을 고려해 재택근무 대상에 포함하는 것을 검토 중이다.

현대모비스 관계자는 "직원들이 출퇴근에 소요되는 시간을 절약하고 좋은 컨디션 속에서 업무 몰입도가 상승한 것이 주요 추진 배경"이라며 "창의성과 다양성이 중요한 ICT기업 수준으로 변화하기 위해서는 재택근무 도입이 필수적이라고 판단했다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr