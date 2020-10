[포토]포포인츠 바이 쉐라톤 서울 명동 "오늘 오픈했어요"

[아시아경제 차민영 기자] 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 207,500 전일대비 3,000 등락률 -1.43% 거래량 72,272 전일가 210,500 2020.10.30 15:30 장중(20분지연) 관련기사 산업차관, 코세페 첫행사 참여…"소비진작 모멘텀"中역직구 시장 어렵네…유통 빅3 줄줄이 방뺐다급한 불 끈 면세업계…제3자 배송·내수판매 연장에 '안도' close 조선호텔은 30일 서울 중구에 ‘포포인츠 바이 쉐라톤 서울 명동’을 오픈했다고 밝혔다. 사진은 왼쪽부터 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 207,500 전일대비 3,000 등락률 -1.43% 거래량 72,272 전일가 210,500 2020.10.30 15:30 장중(20분지연) 관련기사 산업차관, 코세페 첫행사 참여…"소비진작 모멘텀"中역직구 시장 어렵네…유통 빅3 줄줄이 방뺐다급한 불 끈 면세업계…제3자 배송·내수판매 연장에 '안도' close 조선호텔 이용진 개발담당, SK D&D 황선표 본부장, SK D&D 함윤성 대표이사 이지스자산운용 신동훈 부문대표, 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 207,500 전일대비 3,000 등락률 -1.43% 거래량 72,272 전일가 210,500 2020.10.30 15:30 장중(20분지연) 관련기사 산업차관, 코세페 첫행사 참여…"소비진작 모멘텀"中역직구 시장 어렵네…유통 빅3 줄줄이 방뺐다급한 불 끈 면세업계…제3자 배송·내수판매 연장에 '안도' close 조선호텔 한채양 대표이사, 한국 메리어트 인터내셔널 남기덕 대표, 태영건설 배종건 전무, 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 207,500 전일대비 3,000 등락률 -1.43% 거래량 72,272 전일가 210,500 2020.10.30 15:30 장중(20분지연) 관련기사 산업차관, 코세페 첫행사 참여…"소비진작 모멘텀"中역직구 시장 어렵네…유통 빅3 줄줄이 방뺐다급한 불 끈 면세업계…제3자 배송·내수판매 연장에 '안도' close 조선호텔 신규호텔본부 브라이언 백 본부장, 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 명동 양봉철 총지배인이 개관식에서 기념촬영을 하고 있는 모습

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr