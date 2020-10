배원복 대림산업 대표이사 부회장 승진

대림그룹 2021년 정기 임원인사 실시

[아시아경제 임온유 기자] 배원복 대림산업 대표이사가 부회장으로 승진했다. 대림그룹은 이 같은 내용의 2021년 정기 임원인사를 실시했다고 30일 밝혔다. 배 대표는 1961년생으로 성균관대 기계공학과를 졸업하고 영국 랑카스터대 MBA, 카이스트 비즈니스 스쿨을 수료했다. 1984년 LG그룹에 입사해 2007~2017년 LG전자 부사장을 역임했다. 2018년 대림오토바이 대표를 거쳐 2019년 대림산업 대표로 취임했다.

대림코퍼레이션 신임 대표이사에는 이근모 사장이 내정됐다. 이 대표는 1955년생으로 서울대 조선공학과를 졸업했다. 1999~2004년 신한금융투자 총괄부사장, 2005~2008년 미래에셋대우 부회장, 2018~2019년 대우조선해양 CFO&CSO 등을 역임했다. 지난 6월 대림코퍼레이션에 영입돼 재무 담당 사장을 맡았다. 이 대표는 주주총회를 거쳐 최종 선임될 예정이다.

대림산업 관계자는 “철저한 성과주의를 바탕으로 변화를 주도할 수 있는 인재를 과감하게 발탁했다”며 “전문임원 제도를 통해서 전문성을 바탕으로 주도적으로 일할 수 있는 인재 발굴과 육성에 집중할 방침”이라고 말했다.

◇ 대림코퍼레이션

대표이사 사장 이근모

▲ 신규선임

김영훈, 지경선

◇ 대림산업 석유화학사업부

▲ 승진

전무 황태수

상무 주성태, 허융

▲ 신규선임

김명석

◇대림산업 건설사업부

▲ 승진

대표이사 부회장 배원복

▲ 신규선임

경영임원 김윤관, 김도현, 신동호, 정봉오, 임형덕, 어준

전문임원 김광민, 이준호

◇ 대림건설

▲ 승진

전무 : 조동윤

▲ 신규선임

경영임원 김혁동

전문임원 민문기

◇ 대림에너지

▲ 신규선임

황양귀

◇ 대림에프엔씨

▲ 승진

전무 김영호

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr