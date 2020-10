[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 사건 무마를 대가로 금품 수수 의혹을 받고 있는 경찰관이 검찰로 넘겨졌다.

광주지방경찰청은 절도사건을 무마해 주는 대가로 금품을 받은 혐의(수뢰 후 부정처사)로 불구속 입건한 광주 동부경찰서 소속 A경위를 기소의견으로 검찰에 송치했다고 30일 밝혔다.

A경위는 지난 5월 광주광역시 동구 한 코인노래방에서 발생한 절도 사건을 처리하는 과정에서 업주로부터 200만 원을 받은 혐의를 받는다.

종업원의 사정이 딱하다며 사건 처리를 하지 말아달라며 부정청탁한 노래방 업주도 뇌물공여 등의 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

현재 A경위는 대기발령 중으로 조만간 징계 여부가 논의될 것으로 알려졌다.

