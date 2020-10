전남도교육청 ‘2020 학생 주도성 전국 포럼’ 생중계

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 전국 초·중·고 교원 200여 명이 참여한 ‘2020 학생 주도성 전국 포럼’이 지난 29일 유튜브로 생중계됐다고 30일 밝혔다.

교육부가 주최하고 전남도교육청이 주관한 이번 포럼은 ‘교육 2030 미래교육과 역량’을 주제로 OECD가 중요하게 다루는 학생 주체, 학생 주도성 향상 방안에 대해 패널 토의와 ZOOM을 활용한 소분과 토의로 진행했다.

패널 토의는 전남외고 최윤서 학생이 ‘학생 주도성의 발현 사례’를 여는 영상을 발표한 뒤 ▲ 학생 주도성의 의미(신철균 강원대 교수) ▲민주시민교육과 학생 주도성(이혁규 청주교육대 총장) ▲미래교육과 학생 주도성(조윤정 경기도교육연구원 연구위원) ▲학생 주도성이 발현되는 교육환경 및 교사의 역할(유한상 대전가오고 수석교사) 등의 주제발표가 이어졌다.

이어 학교급별(초중고) 분과별(교과, 비교과, 블렌디드)로 나눠 9개 ZOOM방에서 ‘전국 민주시민교육 현장지원단’이 운영진으로 소분과 토의를 진행했다.

운영진으로 소분과 토론을 진행한 한 교사는 “대규모 현장 포럼과 맞먹는 비대면 포럼을 성황리에 마칠 수 있었던 것은 코로나19가 급격하게 앞당긴 미래 교육환경에 선제적으로 대비했기 때문에 가능했다”고 말했다.

장석웅 교육감은 “미래를 살아갈 현재의 우리 아이들이 스스로 삶을 영위할 수 있는 힘을 갖도록 지원하는 것이 우리의 책무이자 교육의 역할이다”며 “두 차례 열리는 포럼에서 논의되는 다양한 의견들이 잠재된 학생의 주도성을 발현시킬 자양분이 되고, 나아가 교사의 주도성까지 이끌어내는 마중물이 되기를 바란다”고 말했다.

