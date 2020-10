기보, 세종대와 테크밸리 업무협약 체결

교수·연구원 창업 지원

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 정윤모, 이하 기보)은 교수·연구원 등 고(高)기술인재의 창업 활성화를 위해 30일 세종대와 '대학 기술 사업화 지원 플랫폼(U-TECH밸리) 구축을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약으로 테크밸리 협약대학은 총 74개로 늘어나게 됐으며, 미래 신소재, SW·AI·데이터 분석 분야에 특성화되어 있는 세종대는 기보의 테크밸리 플랫폼을 통해 기술창업이 더욱 활성화될 것으로 기대된다.

협약에 따라 세종대는 대학 내 우수 창업기업을 기보에 추천하고, 기보는 추천받은 기업에 보증·투자 등의 금융지원뿐만 아니라 컨설팅, 기술이전, IPO 지원 등 비금융까지 복합 지원해 우수 전문인력의 성공 창업을 지원한다.

김영춘 기보 이사는 "코로나가 바꿔 놓은 새로운 변화에 대응하고 누구도 경험하지 못한 미래를 선점하기 위해서는 대학의 우수기술이 사업화돼 신산업을 창출할 수 있어야 한다"면서 "창의적인 아이디어와 우수 기술력을 기반으로 한 테크밸리기업들이 보증지원뿐만 아니라 민간투자를 유치할 수 있도록 테크밸리기업과 투자자들이 만날 수 있는 데모데이를 준비하고 있다"고 말했다.

