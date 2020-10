서울상의, 코세페 기간 中 '중소기업 우수제품' 할인판매

[아시아경제 이동우 기자] 서울지역 중소기업의 우수제품들이 온라인에서 대거 선보인다.

서울상공회의소는 다음달 1일부터 15일까지 진행하는 코리아세일페스타 기간 중 '서울지역 중소기업 우수제품 온라인 판매전'을 개최한다고 30일 밝혔다.

서울상의는 G마켓, 옥션, 쿠팡, 11번가, 위메프, 티몬 등 국내 대표적인 온라인 쇼핑 채널에 판매전을 마련하여 서울지역 중소기업이 생산한 우수제품들의 판로를 지원한다.

이번 온라인 판매전에는 서울상의 산하 25개 상공회를 통해 모집한 220개사에서 1000여 상품을 내놓는다.

특히 제품을 구매하는 소비자에게 20% 할인쿠폰을 발행하여 질 좋은 상품을 저렴하게 구입할 수 있고, 이를 통해 중소기업 제품 구입이 중소기업을 돕는 착한 소비로 이어지는 선순환 구조를 유도할 계획이다.

서울상의 관계자는“코로나19로 많은 중소기업이 판로 확보에 어려움을 겪고 있어 온라인 채널을 통한 비대면 판매전을 처음으로 기획하게 됐다”며 “온라인 구매를 돕는 다양한 행사를 마련하여 소비자들의 만족도를 높이겠다”고 말했다.

