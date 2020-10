▲이택수씨 별세, 의철(아시아경제 대표)·선화 ·선실·선주·선미 부친상, 송지석(전 양원초 교장), 이상대(전 삼정중 교장), 윤영모(윤영모 의원 원장) 장인상, 김진숙 시부상=빈소 29일 삼성서울병원 12호실, 30일 15호실, 발인 11월 1일, 장지 서울국립현충원. 02)3410-3151

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.