[아시아경제 온라인이슈팀] 레이싱모델이자 DJ 박시현이 독보적인 볼륨감을 뽐냈다.

최근 박시현은 자신의 인스타그램에 한 장의 사진을 게재했다. 사진 속 박시현은 수영장에서 붉은색 비키니를 입고 포즈를 취하고 있다. 푸른 바다를 배경으로 시원시원한 미모와 환한 미소가 그녀의 건강미 넘치는 매력을 더욱 돋보이게 한다.

한편 박시현은 2014년 제3회 한국 레이싱모델 어워즈 올해의 모터쇼 최우수모델상, 2013년 제8회 아시아모델상시상식 레이싱모델상 등을 수상했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr