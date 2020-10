포항시 "아동급식카드 사용처 확대" … 편의점 위주 탈피

내년부터 해썹(HACCP) 인증 급식 제공 '질적 향상'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시는 2021년부터 경제적 또는 가정 형편상 결식우려가 있는 아동들에게 '해썹 인증'을 받은 급식을 제공한다고 29일 밝혔다.

해썹(HACCP·Hazard Analysis and Critical Control Point)은 식품의 원재료 생산에서부터 최종 소비자가 섭취하기 전까지 각 단계에서 최적의 안전을 담보하는 식품위해요소중점관리기준을 뜻한다.

포항시의 만 18세 미만의 저소득층 아동 중 결식우려아동은 초등학생 2015명(52.3%), 중학생 864명(22.4%), 고등학생 692명(18%), 미취학 및 특수학교 아동 등 전체 약 3850명 정도다. 예산은 약 80억원 규모다.

포항시는 아동에게 안전하고 균형있는 급식제공을 위하여 11월 중 해썹인증업체를 공개 모집·선정한 후, 내년부터 지역아동센터를 이용하는 일부 아동과 가정으로 도시락을 지원 받고 있는 아동들에게 급식을 제공할 계획이다.

또한, 아동급식카드(경북참사랑카드) 사용처를 확대, 아동의 선호에 따라 다양한 급식을 선택할 수 있도록 아동급식카드 가맹점도 모집 한다.

포항시는 아동급식카드의 경우에는 작년 대비 약 8.7%, 12억원정도(2021년 8월 기준) 사용량이 증가했지만, 코로나19와 자연재해 등 긴급 상황에 아동급식카드가 많이 사용이 된 것으로 파악하고 있다. 이에 따라 현재 편의점 위주의 가맹점에서 제과점, 마트, 음식점 등 가맹점을 확대해 나갈 방침이다.

아울러, 아동급식카드 가맹점의 출입문에 스티커를 부착해 아이들이 쉽게 이용할 수 있도록 접근성을 개선할 계획이다. 아동급식카드는 1일 최대 2만원, 부식카드의 경우에는 1일 최대 2만5000원이다. 잔여 포인트는 연말까지 사용이 가능하다.

포항시 최태선 교육청소년과장은 "아이들이 건강하게 성장할 수 있도록 균형있고 위생적인 급식을 지원하고, 특히 코로나19의 장기화로 휴원·휴교 일수가 많아짐에 따라 가정 내 돌봄 공백 등으로 결식아동이 발생하지 않도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr