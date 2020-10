[e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일

< 장 마감 후 주요 공시>

◆ SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 223,500 전일대비 8,200 등락률 +3.81% 거래량 24,476 전일가 215,300 2020.10.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 SK머티리얼즈 3분기 영업이익 625억원…작년 比 11.4%↑코스피, 3일 연속 상승하며 2370선 회복… 코스닥 강보합 마감美 증시 급등에도… 코스피, 상승 출발 뒤 하락 전환 close =3분기 영업이익으로 624억원을 기록해 전년동기대비 11.4% 늘었다고 공시.

◆ 대한그린파워 대한그린파워 060900 | 코스닥 증권정보 현재가 1,175 전일대비 25 등락률 +2.17% 거래량 4,045,214 전일가 1,150 2020.10.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 대한그린파워 "재원에너지 주식 30억원 취득"대한그린파워 "모회사 대한그린에너지, 1000억원 투자 유치"친환경 관련된 내용 쏟아집니다! 그 중 풍력발전 시장 잡으세요!! close =풍력발전업 업체 재원에너지와 와이지윈드파워의 주식 60만주를 30억원에 각각 취득한다고 공시. 주식 취득 뒤 대한그린파워의 재원에너지 지분율은 60.7%에 해당. 와이지윈드파워의 지분율은 87.1%에 해당.

◆ 매직마이크로 매직마이크로 127160 | 코스닥 증권정보 현재가 431 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 431 2020.10.28 00:00 장중(20분지연) 관련기사 매직마이크로, 338억 규모 美클라우드업체 투자 철회매직마이크로, 120억원 규모 유상증자 결정 [e공시 눈에 띄네]코스닥-18일 close =수원지방법원이 채권자의 파산신청이 인정될 만한 이유가 없어 기각 결정을 내렸다고 공시.

◆ 한국맥널티 한국맥널티 222980 | 코스닥 증권정보 현재가 6,110 전일대비 10 등락률 +0.16% 거래량 23,783 전일가 6,100 2020.10.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-3일[특급열차-49화]한국맥널티, 생두부터 원두커피 가공제품까지 1월 6일 코스닥, 14.62p 내린 655.31 마감(2.18%↓) close =시설자금, 운영자금 및 채무상환자금 조달을 위해 50억원 규모로 사모 전환사채를 발행한다고 공시.

◆ 데일리블록체인 데일리블록체인 139050 | 코스닥 증권정보 현재가 791 전일대비 11 등락률 +1.41% 거래량 1,202,305 전일가 780 2020.10.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 DBC, 가거 해안경계 과학화 시스템 구축 사업 수주데일리블록체인, 제주도 교통약자 버스정보시스템 135개소 보강구축 사업 수주데일리블록체인, 정부 뉴딜 데이터댐 사업 참여…"AI 학습용 데이터 구축 수주" close =타법인 증권 취득자금을 마련하기 위해 200억원 규모로 사모 전환사채를 발행한다고 공시.

