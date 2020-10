미래셀바이오, '제주흑우' 산업화 사업 참여

[아시아경제 오주연 기자] 바이온 바이온 032980 | 코스닥 증권정보 현재가 1,890 전일대비 40 등락률 -2.07% 거래량 1,147,647 전일가 1,930 2020.10.28 15:01 장중(20분지연) 관련기사 “아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”팬젠 과 국제백신연구소 손잡고 백신 공동개발 한다!!국제백신연구소 와 함께 백신 공동개발 MOU 체결!! 수혜주는?? close 관계사 미래셀바이오가 '제주흑우' 산업화 사업에 참여한다.

바이온이 2대주주로 있는 미래셀바이오는 제주대 제주흑우연구센터 박세필 교수가 주도한 '제주흑우 대량 증식 및 산업화' 과제에 참여한다고 28일 밝혔다. 박세필 교수는 미래셀바이오 창업자이자 상임고문으로 미래셀바이오는 제주흑우 산업화 부문을 맡아 지속적으로 협업해왔다.

제주대 제주흑우연구센터는 이날 제주대에서 기자회견을 열고 제주흑우 산업화 연구성과로 '소도체 등급판정결과서'에 제주흑우 품종 표기가 시행된다고 발표했다.

제주흑우는 고려와 조선 시대 삼명일(임금 생일, 정월 초하루, 동지)에 진상품으로 활용되며 나라의 주요 제사에 오른 제향품이지만 일본강점기 일본의 수탈과 민족 말살 정책으로 일본소가 됐다. 1938년 일본이 한우표준법을 제정하여 일본 소는 흑색, 한국 소는 적갈색(황색)을 표준으로 한다는 모색통일 심사규정을 제정해 제주흑우를 빼앗아 갔다. 이 때문에 그동안 제주흑우는 도축증명에서만 제주흑우로 표기됐고 유통소비 단계의 등급판정서에는 한우 또는 육우로 표기됐다.

박세필 교수를 주축으로 제주대 줄기세포연구센터는 2008년부터 체세포 복제와 수정란 이식기술 등을 통해 제주흑우를 대량증식 했다. 농림축산식품부와 농림식품기술기획평가원의 지원으로 제주대 제주흑우연구센터가 출범됐고 연구과정에서 제주흑우 표기의 일관성이 관련 산업에 필요하다고 판단해 산업화 연구를 진행했다. 미래셀바이오는 제주흑우산업화 연구과제 수행기업으로 박 교수팀과 제주흑우 육질 및 유전자 분석 그리고 산업화제품 생산(흑우가공품, 화장품)과 판매를 진행하고 있으며 더불어 소비유통단계에서 제주흑우 품종이 표기되는데에 기여했다.

바이온 관계자는 "이번 품종표시 성과로 제주흑우에 대한 신뢰도가 높아지고 소비가 촉진돼 지역사회 발전에 기여하게 됐다"며 "미래셀바이오가 줄기세포 기술을 이용한 세포치료제 개발 등 다양한 분야에 성과를 내고 있어 앞으로의 성장이 기대된다고"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr