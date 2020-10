접대 날짜 특정할까…검찰, 오늘 김봉현 2차 조사 진행

앞서 확보한 룸살롱 종업원 휴대전화 통해 접대 날짜 압축

[아시아경제 유병돈 기자] 라임자산운용(라임) 사태의 핵심 인물인 김봉현 전 스타모빌리티 회장이 폭로한 '검사 술 접대 의혹'을 수사 중인 검찰이 김 전 회장을 상대로 2차 조사에 나선다.

서울남부지검 검사 향응·수수 사건 수사전담팀(팀장 김락현 형사6부장)은 28일 김 전 회장이 수감돼있는 서울남부구치소를 찾아 출정조사를 진행한다.

수사팀은 지난 25일에도 구치소를 찾아 2시간에 걸쳐 김 전 회장을 조사했다. 당시 김 전 회장의 신분은 참고인이었으며, 조서는 작성하지 않았던 것으로 전해졌다.

검찰은 이번 조사에서 '룸살롱 술 접대'가 이뤄진 날짜와 시간을 특정하는데 집중할 방침이다.

앞서 김모 전 청와대 행정관 수사 당시 확보한 룸살롱 종업원들의 휴대전화 자료 등을 토대로 접대가 이뤄졌을 것으로 짐작되는 날짜가 몇 가지로 특정된 것으로 알려졌다.

김 전 행정관은 라임 측에 금융감독원 내부 문건을 전달한 혐의로 1심에서 징역 4년의 실형을 선고받은 바 있다.

김 전 회장은 지난 16일 1차 옥중 입장문을 통해 "지난해 7월 검찰 전관 출신 A 변호사를 통해 현직 검사 3명에게 1000만원 상당의 술 접대를 했다"고 주장했다.

이에 A 변호사는 현직 검사들과 룸살롱에서 술을 마신 사실이 없다고 반박했다. 김 전 회장이 접대 대상으로 지목한 검사들도 김 전 회장의 주장이 사실무근이라고 해명한 것으로 전해졌다.

법무부는 김 전 회장의 입장문이 공개된 뒤 사흘간 구치소에서 수차례 김 전 회장을 접견해 조사를 진행했으며, 접대 대상으로 지목된 검사 등 일부 인물을 특정해 서울남부지검에 수사를 의뢰했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr