아이센스는 올해 3분기 연결 기준 매출 511억원, 영업이익 91억원의 잠정실적을 기록했다고 28일 공시했다. 전년 동기 대비 각각 4.9%, 9.8% 늘어났다. 당기순이익은 같은 기간 8.9% 감소한 78억원으로 집계됐다.

