양천구 '청년 ‘디지털 서포터즈' 출범...동네가게 SNS마케팅 지원

청년들의 디지털 기술역량 활용, 침체된 지역상권 살리는 ‘디지털 서포터즈’ 출범...동네가게들 위한 블로그·SNS 마케팅 지원, 공공배달앱·전자상거래 등록 지원 등 디지털 환경 구축, 본격 청년 디지털 뉴딜 시작

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)가 침체된 생활 상권을 살리기 위해 청년들로 구성된 디지털 서포터즈를 구성했다고 밝혔다.

‘디지털 서포터즈’란 관내 소상공인들이 디지털 경제 환경을 구축할 수 있도록 지원하는 청년 사업단이다.

최근 코로나19로 비대면 거래 산업이 확대되며 배달앱, 온라인 판로개척 및 디지털 마케팅의 역할이 점차 중요해지고 있다. 하지만 1~2인 작은 가게를 운영하는 대부분의 중장년 업주들에게는 디지털 마케팅에 다가가기도, 쓰기도 쉽지 않아 이를 적극적으로 활용하기가 어려운 실정이다.

구는 인터넷과 스마트폰으로 온라인 도구를 손쉽게 다루는 청년층의 디지털 기술역량이 지역 소공인들의 활로 개척에 도움이 될 것이라는 아이디어에 착안, 디지털 서포터즈 사업을 구상했다.

지난 7일부터 14일까지 일주일 간 지역일자리사업을 통해 10명을 우선 선발, 앞으로 10명을 추가 선발할 예정이다. 사업 특성상 디지털 기술 환경에 익숙한 청년층을 우선적으로 선발한다.

서포터즈들은 지원을 요청한 가게를 직접 방문해 디지털 마케팅 수요를 파악, 블로그 등 SNS 경영활동을 지원해주거나 공공배달앱, 전자상거래 등록 등을 지원하며 맞춤형 디지털 환경 구축을 돕는다.

이와 함께 정부의 ‘디지털 뉴딜’ 정책 등 소상공인을 위한 각종 다양한 사업들을 실제 현장에 맞춤식으로 전달하는 역할도 맡았다. 당장 민간 배달앱의 높은 수수료가 고민인 영세업자들을 위해 서울시가 개발·보급하는 제로배달 유니온도 적극 홍보·안내할 계획이다.

서포터즈에 참여한 청년 이 모씨는 “해외 생활 중 코로나19로 귀국하여 취업을 모색하던 차 서포터즈에 참여하게 됐다. 나에게는 친숙하고 쉬운 디지털 기술이 동네가게에 도움이 될 수 있다고 하니 설레는 마음”이라며 같은 지역 청년들과 팀워크를 이뤄 성공사례를 만들어보겠다는 각오를 다졌다.

최근 디지털 뉴딜 정책에서 지방정부 역할을 강조한 김수영 양천구청장은 “포스트 코로나, 디지털 전환시대의 핵심가치는 디지털포용”이라며 “디지털 공간이 모두에게 공평하게 열리도록 도와줄 청년 서포터즈의 활약을 기대한다. 이들의 사례가 모범이 되어 지역 상생을 이끌어내기를 바란다”고 덧붙였다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr