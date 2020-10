[아시아경제 김봉주 기자] 배우 소유진이 남편이자 가장인 백종원의 일상을 소개했다.

소유진은 27일 인스타그램에 "촬영하고 집에 오니 애들 숙제시키고 있는 백 주부. 알람 켜놓고 보니까 45분 째. 여보도 종일 바빴을 텐데 땡큐"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진에는 아이들의 숙제를 봐주는 아빠 백종원의 모습이 담겼다.

소유진은 그런 남편과 아이들의 모습을 카메라에 담으며 행복감을 드러냈다.

한편 소유진과 요리연구가이자 방송인인 백종원은 지난 2013년 결혼해 슬하에 세 아이를 두고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr