[아시아경제 황윤주 기자] 이주열 한국은행 총재가 27일 저녁 서울 일원동 삼성서울병원에 마련된 이건희 삼성그룹 회장 빈소에서 취재진에게 "고인은 삼성을 글로벌 초일류 기업으로 이끄셨고, 한국경제가 세계 무대로 도약하는데 큰 기여를 하신 분"이라고 밝혔다.

이어 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 한국 경제가 어려운 상황에서 고인의 기업가 정신을 되새기게 된다"며 "명복을 빌어드린다"고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr