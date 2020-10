문성현 경사노위 위원장 "삼성 노사관계 잘 되어야 한국 경제 잘 된다"

[아시아경제 황윤주 기자] 문성현 경제사회노동위원회(경사노위) 위원장이 27일 저녁 서울 일원동 삼성서울병원에 마련된 이건희 삼성그룹 회장 빈소에서 취재진과 만나 "남은 노사 관계를 우리가(이재용 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 59,800 전일대비 600 등락률 -0.99% 거래량 17,260,416 전일가 60,400 2020.10.27 15:30 장마감 관련기사 코로나 재확산 불안…코스피 2330선 하락 마감, 코스닥 780선대로 상승박영선 장관 "이건희 통찰력이 글로벌 삼성 만들어…재벌개혁, 삼성에 많은 힘 될 것"최정우 포스코 회장 "이건희, 한국 제조업 르네상스 이끈 분" close 부회장과) 새로 발전시키겠다는 말 전하고 싶어 왔다"고 밝혔다.

문 위원장은 "과거 저와 이건희 회장은 어려운 상황을 다른 지점에서 같이 겪었으니 예의를 갖춰야 한다"며 "삼성 노사 관계가 잘 되어야 한국 경제가 잘 된다"고 말했다.

문 위원장은 한국 노동운동 1세대를 대표하는 인물로, 1999년 민주노총 산하 금속연맹 위원장과 민노당 대표를 역임했다. 삼성그룹은 지난 6월 문 위원장을 초청해 사장단이 모여 강연을 들었다. 문 위원장을 초청하기 한 달 전 이재용 삼성전자 부회장은 경영권 승계 및 노동조합 문제 등과 관련해 '대국민 사과문'을 발표한 바 있다.

현재 삼성 계열사 중 삼성전자 서비스, 에스원, 삼성엔지니어링 등에 민주노총 산하 노조가 결성돼 있다. 삼성전자·삼성디스플레이·삼성화재 등은 한국노총 산하 노조를 두고 있다.

